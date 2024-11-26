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تكليف الدكتور أحمد الجيوشي بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

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تكليف الدكتور أحمد الجيوشي بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

تكليف الدكتور أحمد الجيوشي بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح موسى، الأستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، للقيام بتسيير أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الجيوشي شغل العديد من المناصب ومنها نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني الأسبق، وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان، وعالم زائر في معهد التكنولوجيا الحيوية بألمانيا، وعضو مجموعة خبراء الاتحاد الإفريقي للتعليم الفني، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في مجلات علمية دولية، فضلًا عن خبراته في مجال التدريب بمراكز التدريب المختلفة، ومُحكم خارجي لرسائل الدكتوراه في بعض الجامعات الأجنبية، وُمحكم دولي للعديد من المجلات العلمية الدولية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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