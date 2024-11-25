الساحل الشمالي وسيوة على أعتاب طفرة سياحية جديدة، تفاصيل خطة مدبولي لتطوير أراضي الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عدد من الملفات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الدور الذي يقوم به المركز في تخطيط الاستخدامات المتنوعة لأراضي الدولة، بما يضمن حسن استغلالها في مختلف اتجاهات التنمية المستدامة.

موقف الدراسات التفصيلية الخاصة بحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي

وعرض اللواء ناصر فوزي، موقف الدراسات التفصيلية الخاصة بحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي، في إطار تهيئتها لتنفيذ المشروعات في المجال السياحي، في ضوء الفرص الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة على ساحل المتوسط.

موقف تخطيط الأراضي بواحة سيوة

كما تطرق رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى موقف تخطيط الأراضي بواحة سيوة، في إطار خطة تطوير هذه المنطقة وتعزيز إمكاناتها في الجذب السياحي.

وعرض اللواء ناصر فوزي، موقف تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقرر تنفيذها.

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