مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - اختتمت أعمال الدورة الافتتاحية من «مهرجان تنوير» بإمارة الشارقة، تحت شعار "رحلتك تبدأ من هنا"، مستقطبة أكثر من 6000 زائر على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 100 موسيقي وفنان من 15 دولة عبر 29 حفلا فنيا.

ومن جانبها قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة المهرجان في كلمة لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» اليوم الاثنين، إن المهرجان شكل احتفالا استثنائيا باستكشاف الذات والثقافة والاستدامة والتجربة البشرية المشتركة، وتجاوز جميع الحواجز اللغوية والثقافية من خلال محبة الإبداع والفكر والتواصل مع التراث والطبيعة وسط منطقة مليحة التي تشكل مهدا لواحدة من أقدم الحضارات البشرية.

وأضافت أن أصداء المحبة والنور لن تقتصر على الأيام الثلاثة، بل سيمتد تأثيرها لتأكيد القدرة اللامحدودة على التواصل وتنوير أحدنا للآخر، معربة عن تقديرها لكل من شارك وزار المهرجان، الذي أكد أن الاتحاد والتسامح والإبداع والحوار ينير درب الشعوب والثقافات نحو عالم أكثر تراحما واستدامة ووعيا.

وقدم «مهرجان تنوير" للجمهور باقة من الأنشطة والمرافق والخدمات التي عززت تجربتهم من خلال عقد 10 ورش عمل تفاعلية غطت موضوعات متنوعة كـ«الدوران الصوفي» و«الزخرفة والتذهيب والأشكال الهندسية»، كما وفرت 10 أعمال فنية تركيبية موزعة على أرض المهرجان للزوار مساحة للتأمل.