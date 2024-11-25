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الرياضة - 11:05 - سعر الذهب في مصر الآن.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:05 - سعر الذهب في مصر الآن.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - سعر الذهب في مصر الآن.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب انخفاضا كبيرا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 25 جنيها للبيع مقارنة بسعر الجرام في بداية التعاملات الصباحية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية ليسجل سعر البيع نحو 4177.25 جنيه، و4148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية نحو 3829 جنيها للبيع، و3802.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وهبط سعر الذهب عيار 21 خلال مساء تعاملات اليوم إلى مستوى 3655 جنيها، و3630 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل نحو 3132.75 جنيه للبيع، و3111.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وتقهقر سعر بيع الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2436.75 جنيه للبيع، و2420 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وحقق سعر الذهب عيار 12 اليوم في ختام التعاملات قيمة 2088.5 جنيه للبيع، و2074.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة مستوى 1566.5 جنيه للبيع، و1555.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، فسجل نحو 29240 جنيها للبيع، و29040 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما سجل سعر أوقية الذهب الآن في مصر، نحو 2626.89 دولار للبيع، و2626.62 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4177.25 جنيه 4148.5 جنيه
عيار 22 3829 جنيها 3802.75 جنيه
عيار 21 3655 جنيها 3630 جنيها
عيار 18 3132.75 جنيه 3111.5 جنيه
عيار 14 2436.75 جنيه 2420 جنيها
عيار 12 2088.5 جنيه 2074.25 جنيه
عيار 9 1566.5 جنيه 1555.75 جنيه
الجنيه الذهب 29240 جنيها 29040 جنيها
توقعات سعر الذهب

سبب انخفاض سعر الذهب

وعاد سعر الذهب المحلي إلى الانخفاض خلال تداولات اليوم الإثنين وذلك بعد أن شاهدناه يرتفع خلال الأسبوع الماضي، وحين البحث عن السبب الرئيسي وراء هذا نجد أن سعر الذهب العالمي قد انخفاض اليوم بشكل حاد مع بداية تداولات السوق العالمي، ليكون المحرك الأساسي وراء انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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