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الرياضة - 09:05 - بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:05 - بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس 7 نوفمبر 2024، حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يومي الخميس والجمعة، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد»، بسقوط أمطار متوسطة، على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبينت، بوجود نشاط رياح أحيانا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس 7 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الخميس 7 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 19
السواحل الشمالية 24 18
شمال الصعيد 28 14
جنوب الصعيد 30 17

درجات الحرارة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 18
السواحل الشمالية 23 18
شمال الصعيد 28 15
جنوب الصعيد 30 18

حالة الطقس يومي السبت والأحد 9 و10 نوفمبر 2024

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس يومي السبت والأحد، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 9 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 9 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 18
السواحل الشمالية 22 17
شمال الصعيد 26 15
جنوب الصعيد 31 17

درجات الحرارة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 10 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 17
السواحل الشمالية 22 16
شمال الصعيد 26 14
جنوب الصعيد 30 17

حالة الطقس يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى بيان حالة الطقس يوم الإثنين، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد، على نشاط رياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء والوادي الجديد ع على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 24 17
السواحل الشمالية 22 17
شمال الصعيد 25 14
جنوب الصعيد 29 17

حالة الطقس يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

واختتمت «الأرصاد»، بيان حالة الطقس، حيث تنشط رياح أحياناً، يوم الثلاثاء، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 24 17
السواحل الشمالية 22 17
شمال الصعيد 25 15
جنوب الصعيد 29 17

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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