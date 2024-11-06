الرياضة - 09:05 - بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس 7 نوفمبر 2024، حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري.
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حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يومي الخميس والجمعة، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت «الأرصاد»، بسقوط أمطار متوسطة، على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وبينت، بوجود نشاط رياح أحيانا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الخميس 7 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الخميس 7 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|19
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|28
|14
|جنوب الصعيد
|30
|17
درجات الحرارة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|18
|السواحل الشمالية
|23
|18
|شمال الصعيد
|28
|15
|جنوب الصعيد
|30
|18
حالة الطقس يومي السبت والأحد 9 و10 نوفمبر 2024
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس يومي السبت والأحد، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 9 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 9 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|18
|السواحل الشمالية
|22
|17
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|31
|17
درجات الحرارة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 10 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|22
|16
|شمال الصعيد
|26
|14
|جنوب الصعيد
|30
|17
حالة الطقس يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى بيان حالة الطقس يوم الإثنين، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وشددت هيئة الأرصاد، على نشاط رياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء والوادي الجديد ع على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|17
|السواحل الشمالية
|22
|17
|شمال الصعيد
|25
|14
|جنوب الصعيد
|29
|17
حالة الطقس يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
واختتمت «الأرصاد»، بيان حالة الطقس، حيث تنشط رياح أحياناً، يوم الثلاثاء، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|17
|السواحل الشمالية
|22
|17
|شمال الصعيد
|25
|15
|جنوب الصعيد
|29
|17
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