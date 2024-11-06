بروج يتخطى أستون فيلا بهدف ويوقف سلسلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - دوري أبطال أوروبا، فاز فريق كلوب بروج البلجيكي على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب “يان بريديل”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

سيطر فريق كلوب بروج على مجريات الأمور وكان الأخطر أغلب فترات المباراة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث نجح في ترجمة سيطرته ليسجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 52 عن طريق هانز فانكين.

بتلك النتيجة يرفع فريق كلوب بروج رصيده إلى 6 نقاط في المركز العشرين، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 9 نقاط في المركز الخامس ويفشل في مواصلة انتصاراته بعدما حقق 3 انتصارات في الجولات الثلاث الأولى.

واتكينز يقود تشكيل أستون فيلا ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

لعب الإسباني أوناي إميري المدير الفني لفريق أستون فيلا مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بتشكيل ضم كلا من

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا- دييجو كارلوس- مينجز- إيان ماتسين.

خط الوسط: بوباكار كامارا- مورجان روجرز- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء كالتالي:

1- ليفربول، 12 نقطة. ( 4 مباريات)

2- سبورتينج لشبونة، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

3- موناكو، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

4- بوروسيا دورتموند، 9 نقاط. ( 4 مباريات)

5- أستون فيلا، 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

6- مانشستر سيتي، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

7- بريست، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

8- إنتر ميلان، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

9- آرسنال، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

10- يوفنتوس، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

11- باير ليفركوزن، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

12- ليل، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

13- سيلتيك، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

14- دينامو زغرب، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

15- برشلونة، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

16- بنفيكا، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

17- ريال مدريد، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

18- ميلان، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

19- فينورد، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

20- أتالانتا، 5 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

21- آيندهوفن، 5 نقاط. ( 4 مباريات)

22- شتوتجارت، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

23- باريس سان جيرمان، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

24- سبارتا براج، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

25- بايرن ميونخ، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

26- جيرونا، 3 نقاط. ( 4 مباريات)

27- كلوب بروج، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

28- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

29- شاختار، نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

30- بولونيا، نقطة. ( 4 مباريات)

31- لايبزيج، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

32- شتروم جراتس، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

33- النجم الأحمر، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

34- سالزبورج، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

35- يونج بويز، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

36- سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

وفي ما يلي نتائج مباريات مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1).

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