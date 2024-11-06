تشكيل موقعة إنتر ميلان وأرسنال في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - دوري أبطال أوروبا، يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالي، مواجهة نارية أمام ضيفه أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إنتر ميلان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل إنتر ميلان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

الدفاع: بافارد، دي فريج، بيسك

الوسط: دومفريز، فراتيسي، كالهانوجلو، زيلينسكي، دارميان

الهجوم: طارمي، لاوتارو مارتينيز

ويتواجد على دكة إنتر ميلان كلا من: دي جينارو، جي مارتينيز، أرناوتوفيتش، تورام، أتشيربي، بوكانان، أصلاني، مخيتاريان، باريلا، ديماركو، باستوني.

تشكيل أرسنال أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

فيما يلعب أرسنال أمام إنتر ميلان بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، جي تيمبر

الوسط: بارتي، ميرينو، تروسارد

الهجوم: ساكا، هافرتز، مارتينيلي

ويتواجد على دكة أرسنال كلا من نيتو، روبنسون، زينتشينكو، مايلز سكيلي، كيويور، جورجينيو، أوديجارد، نوانيري، سترلينج، جيسوس، بتلر أويديجي.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء كالتالي:

1- ليفربول، 12 نقطة. ( 4 مباريات)

2- سبورتينج لشبونة، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

3- موناكو، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

4- بوروسيا دورتموند، 9 نقاط. ( 4 مباريات)

5- أستون فيلا، 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

6- مانشستر سيتي، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

7- بريست، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

8- إنتر ميلان، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

9- آرسنال، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

10- يوفنتوس، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

11- باير ليفركوزن، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

12- ليل، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

13- سيلتيك، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

14- دينامو زغرب، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

15- برشلونة، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

16- بنفيكا، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

17- ريال مدريد، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

18- ميلان، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

19- فينورد، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

20- أتالانتا، 5 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

21- آيندهوفن، 5 نقاط. ( 4 مباريات)

22- شتوتجارت، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

23- باريس سان جيرمان، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

24- سبارتا براج، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

25- بايرن ميونخ، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

26- جيرونا، 3 نقاط. ( 4 مباريات)

27- كلوب بروج، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

28- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

29- شاختار، نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

30- بولونيا، نقطة. ( 4 مباريات)

31- لايبزيج، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

32- شتروم جراتس، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

33- النجم الأحمر، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

34- سالزبورج، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

35- يونج بويز، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

36- سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

وفي ما يلي نتائج مباريات مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1).

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