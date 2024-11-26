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انفجارات في شمال إسرائيل في قصف صاروخي لـ حزب الله ووقوع إصابات (فيديو) - أخبار كلمتك

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انفجارات في شمال إسرائيل في قصف صاروخي لـ حزب الله ووقوع إصابات (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجارات في شمال إسرائيل في قصف صاروخي لـ حزب الله ووقوع إصابات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:45 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوع إصابات إثر قصف من لبنان  في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على نهاريا شمالي إسرائيل، بعد أن قال جيش العدو إن حزب الله أطلق 10 صواريخ.

وقالت الشرطة الإسرائيلية "أصيب ثلاثة أشخاص وتضررت مبان وسيارات إثر سقوط الصواريخ".

— news iL (@newssil)

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان لخدمة الإسعاف أن امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا أصيبت بجروح خطرة، ورجل آخر ثمانيني يعاني إصابة طفيفة.

وأوضحت الخدمة أنها تقدم الإسعاف لأشخاص آخرين أصيبوا بـ"قلق حاد".

وقالت وزارة الدفاع  الإسرائيلية إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان بعضها سقط داخل بلدات في الشمال.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، ذكرت هيئة البث العبرية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب لسلاح الجو والدفاعات الجوية قبل التوصل لاتفاق تسوية مع لبنان.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات تستند إلى معلومات استخبارية تفيد بأن "حزب الله" يستعد لإطلاق صواريخ بشكل واسع النطاق.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل و"حزب الله" على أعتاب توقيع اتفاق تسوية ينهي الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وكثفت إسرائيل في أواخر سبتمبر الماضي ضرباتها ضد معاقل الميليشيا المدعومة من إيران، وبدأت بعد أيام من ذلك بعملية برية قالت إنها "محدودة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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