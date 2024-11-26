انفجارات في شمال إسرائيل في قصف صاروخي لـ حزب الله ووقوع إصابات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:45 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوع إصابات إثر قصف من لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على نهاريا شمالي إسرائيل، بعد أن قال جيش العدو إن حزب الله أطلق 10 صواريخ.

وقالت الشرطة الإسرائيلية "أصيب ثلاثة أشخاص وتضررت مبان وسيارات إثر سقوط الصواريخ".

*דובר מד"א זכי הלר:* בהמשך לאזעקות שנשמעו בגזרת נהריה:



חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ל- 2 פצועים, בהם: 1 במצב קשה, 1 במצב קל ובנוסף מספר נפגעי חרדה. הסריקות נמשכות עדכון בהמשך. pic.twitter.com/oRlvSORdYr — news iL (@newssil) November 25, 2024

— news iL (@newssil)

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان لخدمة الإسعاف أن امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا أصيبت بجروح خطرة، ورجل آخر ثمانيني يعاني إصابة طفيفة.

وأوضحت الخدمة أنها تقدم الإسعاف لأشخاص آخرين أصيبوا بـ"قلق حاد".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان بعضها سقط داخل بلدات في الشمال.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، ذكرت هيئة البث العبرية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب لسلاح الجو والدفاعات الجوية قبل التوصل لاتفاق تسوية مع لبنان.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات تستند إلى معلومات استخبارية تفيد بأن "حزب الله" يستعد لإطلاق صواريخ بشكل واسع النطاق.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل و"حزب الله" على أعتاب توقيع اتفاق تسوية ينهي الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وكثفت إسرائيل في أواخر سبتمبر الماضي ضرباتها ضد معاقل الميليشيا المدعومة من إيران، وبدأت بعد أيام من ذلك بعملية برية قالت إنها "محدودة".

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