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دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية ‎كييف - أخبار كلمتك

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دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية ‎كييف - أخبار كلمتك

دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية ‎كييف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:37 مساءً - أفادت وسائل إعلام مختلفة، مساء اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية ‎كييف.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أوكرانية، بأن 40 مسيرة روسية هاجمت كييف ومناطق أخرى شرق البلاد ووسطها.

 

روسيا تهدد بالتصعيد ضد أمريكا فى أوكرانيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأحد، إن روسيا مضطرة للرد على التصعيد غير المسبوق الذي أثارته الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مضطر للرد على هذا التصعيد غير المسبوق الذي تثيره في المقام الأول الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن".

ولفت بيسكوف إلى أنه لا مفر أمام روسيا من ذلك في ظل اتخاذ الولايات المتحدة المزيد والمزيد من الخطوات المتهورة التي تؤجج النزاع في أوكرانيا.

وعن تعديل العقيدة النووية الروسية، اعتبر بيسكوف أن مرسوم الرئيس بوتين بتعديل العقيدة النووية الروسية إشارة واضحة للغرب.

 

بوتين يوجه رسالة تحذير للغرب

وأضاف: "الرئيس بوتين وجه بتكييف عقيدتنا مع ظروف المواجهة الحالية التي تثيرها الدول الغربية.

وجاء توقيع بوتين على مرسوم تعديل سياسة الردع النووي الروسية بعد يومين سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام  صواريخ  بعيدة المدى ضد روسيا.

ووجه الرئيس بوتين مؤخرا كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، و"ستورم شادو" البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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