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الرياضة - 08:49 - رويترز: اتصال مرتقب بين جو بايدن ودونالد ترامب خلال ساعات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:49 - رويترز: اتصال مرتقب بين جو بايدن ودونالد ترامب خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:49 - رويترز: اتصال مرتقب بين جو بايدن ودونالد ترامب خلال ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - قالت وكالة أنباء رويترز نقلا عن إعلام أمريكي، إن هناك اتصال مرتقب سيجرى خلال ساعات بين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 دونالد ترامب، وذلكك وفقًا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب مكتب نتنياهو، فقد تناول الاتصال التهديد الذى تمثله إيران فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الاتصال كان دافئا ووديا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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