الرياضة - 09:05 - أول إجراء رئاسي بعد فوزه.. ترامب يبحث مع نتنياهو «التهديد الإيراني» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - اتصل بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتهنئته على فوزه المتوقع في الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -حسبما نقلت قناة i24 الإسرائيلية- إن نتنياهو كان من بين أول من اتصلوا بترامب، عقب فوزه في الانتخابات.

وذكر مكتب نتنياهو، أن محادثة رئيس الوزراء مع ترامب كانت «دافئة وودية»، مضيفًا أن الطرفين اتفقا على العمل معا من أجل «أمن إسرائيل» وناقشا أيضا التهديد الإيراني.

وكان نتنياهو هنأ ترامب، في وقت سابق، على العودة "التاريخية" للبيت الأبيض. وقال إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض "تقدم بداية جديدة لأمريكا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن المحادثة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، استغرقت 20 دقيقة، وأن نتنياهو كان من بين أول من اتصل به، وأن المحادثة كانت دافئة وودية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن نتنياهو هنأ ترامب على فوزه في الانتخابات، واتفق الاثنان على العمل معًا من أجل أمن إسرائيل، كما ناقش الاثنان أيضًا التهديد الإيراني.

ونقلت يديعوت أحرونوت، القول عن نتنياهو إنه "يريد أن يهنئ العودة العظيمة للبيت الأبيض"، فأجاب ترامب: "إسرائيل أيضًا عادت بإنجازاتها في الحرب في الشمال وفي ساحات أخرى".

وأعلن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويعد ترامب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية.