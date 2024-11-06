في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:05 - أول إجراء رئاسي بعد فوزه.. ترامب يبحث مع نتنياهو «التهديد الإيراني» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:05 - أول إجراء رئاسي بعد فوزه.. ترامب يبحث مع نتنياهو «التهديد الإيراني» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - أول إجراء رئاسي بعد فوزه.. ترامب يبحث مع نتنياهو «التهديد الإيراني» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - اتصل بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتهنئته على فوزه المتوقع في الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -حسبما نقلت قناة i24 الإسرائيلية- إن نتنياهو كان من بين أول من اتصلوا بترامب، عقب فوزه في الانتخابات.

وذكر مكتب نتنياهو، أن محادثة رئيس الوزراء مع ترامب كانت «دافئة وودية»، مضيفًا أن الطرفين اتفقا على العمل معا من أجل «أمن إسرائيل» وناقشا أيضا التهديد الإيراني.

وكان نتنياهو هنأ ترامب، في وقت سابق، على العودة "التاريخية" للبيت الأبيض. وقال إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض "تقدم بداية جديدة لأمريكا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن المحادثة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، استغرقت 20 دقيقة، وأن نتنياهو كان من بين أول من اتصل به، وأن المحادثة كانت دافئة وودية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن نتنياهو هنأ ترامب على فوزه في الانتخابات، واتفق الاثنان على العمل معًا من أجل أمن إسرائيل، كما ناقش الاثنان أيضًا التهديد الإيراني.

ونقلت يديعوت أحرونوت، القول عن نتنياهو إنه "يريد أن يهنئ العودة العظيمة للبيت الأبيض"، فأجاب ترامب: "إسرائيل أيضًا عادت بإنجازاتها في الحرب في الشمال وفي ساحات أخرى".

وأعلن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويعد ترامب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضاً
بعد الإطاحة بـ جالانت.. نتنياهو يعتزم إقالة رئيسي أركان الجيش والشاباك

إعلام عبرى: سرقة مواد سرية من الجيش الإسرائيلي ونقلها لمكتب نتنياهو

نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى (1)

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق