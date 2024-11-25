بنك القطيبي الإسلامي يقيم دورة تدريبية لوكلاء لحظات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال - أخبار كلمتك

في إطار جهوده لتعزيز الوعي المصرفي والامتثال للقوانين المحلية والدولية، أقام بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر صباح اليوم الإثنين دورة تدريبية متخصصة لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، وذلك بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.

الدورة الذي شارك فيها عدد من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات، الذين يمثلون وكلاء شبكة (قطيبي لحظات) تأتي تطبيقًا لسياسات وإجراءات البنك الداخلية، واستجابةً لتوجيهات البنك المركزي اليمني وامتثالًا للقوانين الدولية والمحلية، بهدف حماية القطاع المصرفي والمجتمع من الجرائم المالية.

وقدّم الدورة، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي، باسل عبدالرحمن الكلي، والحاصل على شهادتي CAMS (اختصاصي مكافحة غسل الأموال) وCGSS (اختصاصي مكافحة عقوبات دولي معتمد).

وتناولت الدورة عدّة محاور رئيسية، أبرزها:

التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفريقهما، وفهم الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، استعراض مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها القانونية والاجتماعية، وكشف مؤشرات الاشتباه وآليات رفع البلاغات عن العمليات المشبوهة، وفهم مفهوم الاحتيال وأساليبه وطرق الوقاية منه، وإجراءات العناية الواجبة على العمليات المصرفية.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز وعي الوكلاء حول المخاطر المالية ورفع مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين بحضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي، الأستاذ محمد القطيبي، والأستاذ عبد الرزاق الغالبي، مدير إدارة القطيبي لحظات، والدكتور أحمد البحبح مدير مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.