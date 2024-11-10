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تعرف على الحالة الجوية المتوقعة اليوم - أخبار كلمتك

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تعرف على الحالة الجوية المتوقعة اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على الحالة الجوية المتوقعة اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - كلمتك/ خاص

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم ( 10 / 11 )
التاريخ : 10/11/2024   الوقت : 10:45:00
الحالة الجوية : تبريد

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :- 
ذمار : 6.5
صنعاء : 6.8
عمران : 8.4
اب : 9.5

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-
* طقس بارد اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج ,إب  وأبين )  وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( 03 - 08 درجات مئوية ).

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وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر
يـنبه الإخوة  المواطنين
خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق آلانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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