تعرف على الحالة الجوية المتوقعة اليوم - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 10 / 11 )
التاريخ : 10/11/2024 الوقت : 10:45:00
الحالة الجوية : تبريد
أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-
ذمار : 6.5
صنعاء : 6.8
عمران : 8.4
اب : 9.5
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-
* طقس بارد اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج ,إب وأبين ) وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( 03 - 08 درجات مئوية ).
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وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر
يـنبه الإخوة المواطنين
خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق آلانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد
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