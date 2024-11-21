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عاجل:الكشف عن سبب سقوط مبنى ادارة الامن بيد مسلحين ومنع مدير الامن من الدخول وسط معركة عنيفة - أخبار كلمتك

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عاجل:الكشف عن سبب سقوط مبنى ادارة الامن بيد مسلحين ومنع مدير الامن من الدخول وسط معركة عنيفة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن سبب سقوط مبنى ادارة الامن بيد مسلحين ومنع مدير الامن من الدخول وسط معركة عنيفة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:06 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف مواطنون سبب اندلاع معركة بين قوات الامن ومسلحين سيطروا على ادارة امن شبام ومنعو مدير الامن من الدخول.
وقال مواطنون:قام مسلحين قبليين بمهاجمت مركز امن المديرية بشبام بعد أن أعادت السلطة المحليه والأمن بالوادي العقيد محمد احمد غلاب مدير الأمن بشبام الي يعترض عليه أفراد من الأمن من قبيله وحده تم تسجييلهم بعهد سعيد علي العامري ولم تعترف بهم وزارة الداخليه والاسبوع الماضي حاصرو امن المديرية يطالبون بأبعاد غلاب من المركز بسبب إنه منعهم من جبايات القاطرات .
واضافوا:ويطلبون بمدير جديد يكون من القبيله حيث قاموا بالسيطرة على مبنى ادارة الامن ومنع غلاب من الدخول ماتسبب باندلاع معركة استخدمت فيها الا ربي جي والاسلحة المتوسطة 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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