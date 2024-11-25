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أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

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أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - حرص محمود، نجل المطرب الشعبي، سعد الصغير، على توجيه رسالة لجمهور والده بعد الحكم عليه بثلاث سنوات في اتهامه بتعاطي المخدرات.

 

في هذا السياق، علق “محمود”،قائلا:"خير بإذن الله ربنا كبير جدا بإذن الله يفرجها من عنده وبإذن الله ربنا اكبر بكتير من اي حاجة".

 

على الجانب الآخر، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات بالسجن المشدد  3 سنوات.

 

 وجاء في منطوق الحكم: قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش وغرامة 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة  تعاطي الترامادول.

 

رد فعل سعد وأسرته

وفور صدور الحكم دخل سعد الصغير في نوبة بكاء شديد، وصاح وأسرته: “ليه”، ودخلت أسرته وأقاربه الحاضرين بالجلسة في نوبة بكاء.

 

المحامي يطالب ببراءة سعد الصغير

 

وخلال الجلسة طالب دفاع سعد الصغير ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه.

 

وأضاف المحامي أن موكله سعد الصغير يتعاطى مخدر الترامادول بغرض العلاج.

وأشار المحامي إلى أن موكله سعد الصغير لم يكن يعرف ماذا يوجد معه فهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

 

أبناء سعد الصغير يساندون والدهم

وشهدت المحكمة حديثًا جانبيًّا بين المطرب الشعبي سعد الصغير الذي يحاكم بتهمة تعاطي المخدرات، وأبنائه من خلف القضبان.

 

كما وصل معتمد جمال لاعب الزمالك، ومدرب منتخب مصر والزمالك سابقًا، والمطرب شيكو لمساندة سعد الصغير.

 

تقرير الطبي لسعد: يتعاطى الترامادول بغرض علاجي

وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي للمطرب الشعبي سعد الصغير.

وجاء في التقرير أن حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي مخدر الترامادول.

 

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

 

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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