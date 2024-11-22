مشاهير العرب - وائل عوني في صدارة التريند بعد طرده من السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - استحوذ الفنان وائل عوني، على اهتمام الكثيرين خلال ظهوره على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، أمس الخميس، خاصة بعدما تعرض للطرد من قبل منظمي المهرجان.

طرد وائل عوني من مهرجان القاهرة السينمائي 45

وظهر أمن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 يمنع وائل عوني من دخول السجادة الحمراء، مما اثار غضبه قائلا: «هدخل في أي حتة، أستاذ حسين فهمي بنفسه قال وش الممثل دعوة، ومحدش، هيمنعني من الدخول أنا هدخل المهرجان».

تفاصيل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45

بدأ العد التنازلي لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي المقرر انطلاقته، مساء الجمعة بدار الأوبر المصرية، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز، خاصة مع رعاية هذه النسخة لدعم القضية الفلسطينية من خلال الأعمال الفنية.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي كل ما يحتاجون معرفته عن ختام الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، بالتحديد مع ظهور النشاطات والفعاليات وتصدرها المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المفترض أن ينطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء حيث يبث عبر شاشة dmc، كما يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بهذه الدورة، خاصة مع مشاركة 190 فيلما، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.