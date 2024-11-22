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ياسمين عبد العزيز تحتفل بانطلاق تصوير مسلسل وتقابل حبيب (صور) - أخبار كلمتك

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ياسمين عبد العزيز تحتفل بانطلاق تصوير مسلسل وتقابل حبيب (صور) - أخبار كلمتك

ياسمين عبد العزيز تحتفل بانطلاق تصوير مسلسل وتقابل حبيب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” والذي من المفترض عرضه في رمضان 2025 مع المنتج تامر مرسي والسيناريست عمرو محمود ياسين.

مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 

وشهد حفل انطلاق تصوير مسلسل ياسمين عبد العزيز، حالة من البهجة والسعادة بحضور جميع  طاقم العمل

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وكان المخرج  محمد الخبيري، أعلن انطلاق  تصوير مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب المقرر عرضه في رمضان 2025، والذي يعد التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي بعد تعاونهما في مسلسل ونحب تاني ليه.

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أبطال مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب في رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي  والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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