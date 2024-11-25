عاجل:تعطل خدمة الانترنت بصنعاء وهذه المحافظات - أخبار كلمتك

عاجل:تعطل خدمة الانترنت بصنعاء وهذه المحافظات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: انهيار الأخلاق هو السبب الرئيسي في زوال الأمم.. وهذا هو الحل - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: انهيار الأخلاق هو السبب الرئيسي في زوال الأمم.. وهذا هو الحل - أخبار كلمتك

رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف امر خطير بشان اليمنيين الذين ذهبوا للقتال بصفوف الجيش الروسي وعن حصولهم على الجنسية - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف امر خطير بشان اليمنيين الذين ذهبوا للقتال بصفوف الجيش الروسي وعن حصولهم على الجنسية - أخبار كلمتك

«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب خطوة جيدة يجب استثمارها - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب خطوة جيدة يجب استثمارها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

نضغط بأقصى ما يمكن، الخارجية الأمريكية تكشف كواليس مباحثات التسوية بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نضغط بأقصى ما يمكن، الخارجية الأمريكية تكشف كواليس مباحثات التسوية بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

نضغط بأقصى ما يمكن، الخارجية الأمريكية تكشف كواليس مباحثات التسوية بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الإثنين: لا يمكن القول حاليا إن الاتفاق بشأن لبنان تم إنجازه، ولكننا نضغط بـ" أقصى ما يمكن" للتوصل لاتفاق.

وأضافت الخارجية الأمريكية: نأمل في اتفاق بشأن لبنان وننتظر موافقة الطرفين.

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان أولوية لـ بايدن

فى ذات السياق قال البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

 

مباحثات التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة  و قد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، مساء اليوم الإثنين، إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا وملحوظا، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وتابعت الإليزيه: "نأمل من إسرائيل ولبنان اغتنام الفرصة المتاحة في أقرب وقت ممكن".

 

إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيسين الأمريكى جو بايدن، الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلنان صباح الثلاثاء وقفًا للحرب بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يومًا، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق