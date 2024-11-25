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مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية لزيارة أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والمنتج محمد السعدي لاستديوهات الحصن- Big time في السعودية.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو من الزيارة وعلق عليه قائلا: «سعيد بزيارة إخوتي الأعزاء معالي الأستاذ أشرف سلمان وسعادة الأخوين الغاليين عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة، والمنتج محمد السعدي، لمنشأة استوديوهات الحصن Big Time اليوم، الذي سيثمر عنه مشاريع مشتركة إن شاء الله مع مصر الحبيبة».

تركي آل الشيخ ينتج مسلسل لـ يوسف الشريف

وعلى صعيد آخر أعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق عن تعاقده مع الفنان يوسف الشريف على عمل درامي من المقرر عرضه خلال خارج المارثون الرمضاني.

وكتب تركي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتظروا مسلسلا للفنان يوسف الشريف بدعم موسم الرياض وGeA والمسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمد الدباح».

وأضاف:«طلبت منهم أن يعرض خارج رمضان في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية بالتوفيق لهم إن شاء الله».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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