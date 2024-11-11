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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

إيه يعني الفستان مفتوح شوية؟، مروة صبري تدعم أسماء جلال بعد تعرضها لانتقادات حادة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:46 مساءً - حرصت الإعلامية مروة صبري، على دعم الفنانة أسماء جلال، بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها على السوشيال ميديا مؤخرا، وقيامها بإغلاق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وقالت مروة صبري خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا: "من أسبوعين من ساعة مهرجان الجونة والدنيا مقلوبة على أسماء جلال، والسوشيال ميديا مش بتعمل حاجة غير إنها تنزل صور لأسماء جلال وتنتقدها".

 

وأضافت: "الست كانت لابسة عادي، ممكن يكون الفستان مفتوح شوية، ولكن فنانات كتير بتلبس فساتين كده على الريد كاربت وده مهرجان".

 

وتابعت مروة صبري: "الناس بدأت تقول أصلها كانت محجبة وطلعوا صورها بالحجاب، إيه المشكلة؟ دي حاجة بينها وبين ربنا، هل ده معناه أهاجمها على السوشيال ميديا؟ من الواضح إن في لجان إلكترونية وحملة ممنهجة معمولة لأسماء جلال، في الأول كانت لصالحها وتحولت ضدها بشكل شخصي، وفوجئنا إنها قفلت حسابها على إنستجرام".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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