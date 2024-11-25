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التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية تمكين 500 شخص من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

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التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية تمكين 500 شخص من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية تمكين 500 شخص من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:26 مساءً - شهدت وزارة  التضامن الاجتماعي احتفالية تخريج الدفعة الثالثة من برنامج SEED، الذي تنظمه مؤسسة “حلم”، حيث تم تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الهمم من إتمام البرنامج بنجاح.

 

التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الإعاقة

وأقيم الحفل بحضور الأستاذة مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة وشركاء البرنامج.

 

توفير فرص التعليم والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة

وأعربت الدكتورة مها هلالي، عن فخرها بالإنجازات التي حققها خريجو البرنامج، مشيدةً بجهود مؤسسة “حلم” في  توفير فرص التعليم والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية هذا البرنامج في تحقيق الشمولية والدمج الاجتماعي، حيث تم الوصول إلى أفراد من 27 محافظة في جميع أنحاء مصر.

وأشارت هلالي إلى أن أكثر من 40% من خريجي البرنامج في العامين الماضيين تمكنوا من الحصول على وظائف خلال ستة أشهر فقط من إنهاء التدريب، مما يعكس نجاح البرنامج في تلبية احتياجات سوق العمل.

كما أكدت على أهمية استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة “حلم” من خلال منصة “تأهيل”، التي تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل.

 

وتطرقت هلالي إلى الحقوق التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددةً على أن توفير فرص العمل لهم ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو استثمار في مستقبل المجتمع.

ونقلت هلالي تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وتهنئتها للخريجين على إنجازاتهم، متمنيةً لهم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالفرص والتحديات. 

كما توجهت  بالشكر إلى جميع الشركاء والداعمين الذين ساهموا في نجاح هذا البرنامج، مؤكدة الالتزام المستمر بتحقيق الشمولية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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