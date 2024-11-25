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بيان هام حول قطع الطريق في مديرية يافع لبعوس مرفد - أخبار كلمتك

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بيان هام حول قطع الطريق في مديرية يافع لبعوس مرفد - أخبار كلمتك

بيان هام حول قطع الطريق في مديرية يافع لبعوس مرفد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:34 مساءً - كلمتك: خاص

 

أفاد أهالي مديرية مرفد ، في محافظة لحج يافع، أن طريق لبعوس الحد المتجه من عدن وصولاً إلى محافظة البيضاء، تحديدًا منطقة ذي ناعم، قد تم قطعه أمام حركة القواطر والشاحنات. ووفقًا لما أكدته المصادر المحلية، فإن الأهالي لن يفتحوا الطريق إلا بعد استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، والتي تتضمن صيانة الطريق وترميمه بشكل عاجل.

الأهالي يوضحون مطالبهم:

أوضح الأهالي أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الوضع الصعب، حيث أن الطريق أصبح في حالة سيئة جدًا وغير صالح للسير، ويشكل خطرًا على السائقين والمواطنين.

أكدوا أنهم لم يروا أي نتائج على أرض الواقع رغم وعود الجهات المعنية بالقيام بأعمال الصيانة، وهو ما دفعهم للقيام بهذا الإجراء لحين الاستجابة لمطالبهم.

كما أشاروا إلى أنهم لجأوا إلى كافة المناشدات عبر القنوات والجهات المعنية، لكنهم لم يجدوا أي تحرك جاد لصيانة الطريق.

تحذير للسائقين: نحذر جميع السائقين من أن الطريق قد تم قطعه اليوم، 25 نوفمبر 2024، ولن يتم فتحه حتى إشعار آخر هذا القطع يأتي ضمن مطالب الأهالي بزفلتة وصيانة طريق "مرفد حبهات"، لضمان سلامة المواطنين والسائقين

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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