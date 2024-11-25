القبض على شابين قاموا بهذا الامر في كريتر - أخبار كلمتك

ألقت شرطة كريتر، اليوم، القبض على متهمين أثنين بسرقة مجوهرات ذهبية من أحد المنازل في حي 2 مارس وحدة الدوابية في مديرية كريتر بالعاصمة عدن.

وقال مدير شرطة كريتر العقيد نبيل عامر "إن شرطة كريتر تلقت بلاغ عن فقدان مجوهرات ذهبية من منزلهم، وفور استلام البلاغ تم البحث والتحري حول المتهمين".

وأضاف أن عملية البحث والتحري أدت إلى التعرف على المتهمين، والقبض عليهما، وفور التحقيق معهما اعترفا بارتكاب جريمة السرقة واعادة جزء من المسروقات.. لافتا إلى أنه سيتم استكمال التحقيق مع المتهمين وتحويل ملف القضية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات ومعاقبتهما وفقا للنظام والقانون