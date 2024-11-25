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القبض على شابين قاموا بهذا الامر في كريتر - أخبار كلمتك

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القبض على شابين قاموا بهذا الامر في كريتر - أخبار كلمتك

القبض على شابين قاموا بهذا الامر في كريتر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:34 مساءً - كلمتك/خاص:

ألقت شرطة كريتر، اليوم، القبض على متهمين أثنين بسرقة مجوهرات ذهبية من أحد المنازل في حي 2 مارس وحدة الدوابية في مديرية كريتر بالعاصمة عدن.

وقال مدير شرطة كريتر العقيد نبيل عامر "إن شرطة كريتر تلقت بلاغ عن فقدان مجوهرات ذهبية من منزلهم، وفور استلام البلاغ تم البحث والتحري حول المتهمين".

وأضاف أن عملية البحث والتحري أدت إلى التعرف على المتهمين، والقبض عليهما، وفور التحقيق معهما اعترفا بارتكاب جريمة السرقة واعادة جزء من المسروقات.. لافتا إلى أنه سيتم استكمال التحقيق مع المتهمين وتحويل ملف القضية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات ومعاقبتهما وفقا للنظام والقانون

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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