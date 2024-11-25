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المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غلى  قائمة الفريق استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا. 

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله. 

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.   

 

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه استاد أبيدجان الإيفواري مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

وتمت خلال الاجتماع، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق. 

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وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة ستاد أبيدجان 

وعلي جانب آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان غدا الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

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حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله 

الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أفشة 

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر 

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية 

تستعرض كلمتك معكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الأندية الإيفوارية قبل مواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري الثلاثاء المقبل

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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