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مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

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مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - قالت الناقدة ناهد صلاح المدير الفني لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، إن إدارة المهرجان استقبلت 150 فيلمًا من مختلف دول العالم، وتم اختيار 55 فيلمًا للعرض خلال فعاليات المهرجان، وتم تقسيم الأفلام المختارة إلى 8 أفلام طويلة، و27 فيلمًا قصيرًا، و20 فيلمًا للطلبة، والأفلام المشاركة في المهرجان تمثل 16 دولة من أربع قارات هي إفريقيا، آسيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية، ما يعكس التنوع الثقافي والفني الذي يتميز به الحدث.

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حرص على أفلام عالمية تعرض لأول مرة

وتابعت أن مهرجان الفيوم حرص على تواجد مجموعة من الأفلام التي تضم عروضًا عالمية أولى، وعروض أولى في الشرق الأوسط، كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام المرتبطة بالبيئة والمناخ والفنون المعاصرة ومجموعة من الأفلام المرتبطة بالتكوين الإنساني والموروث الثقافي للشعوب، والمتعلق بالبيئة الاجتماعية والقضايا التي تشغل الرأي العام، بما يسهم في تبادل الثقافات بشكل مختلف من خلال لغة سينمائية مميزة، لتأكيد مهمة المهرجان في تسليط الضوء على القضايا الحرجة.

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تسليط الضوء على قضايا البيئة

فيما قال المخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولي، أن المهرجان يسلط الضوء على قضايا البيئة من خلال الفن السابع، كما يمثل فرصة للتفاعل مع العالم ودعوة للحفاظ على البيئة، معربًا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهوده الكبيرة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

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محافظ الفيوم يفتتح الدورة الأولي لمهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

بالتعاون مع مديرية الري، مياه الفيوم تنظم لقاء توعويا بكنيسة ماري جرجس

وعلى هامش المهرجان، تم تكريم الفنانة إلهام شاهين، والفنان حمزة العيلي، ومنتجة السينما التونسية درة بوشوشة، وتتشكل إدارة المهرجان من المخرج هاني لاشين رئيسًا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرًا، والفنان أحمد مجدي مستشارًا فنيًّا، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًّا للمهرجان، والدكتور سمير شاهين نائبًا لرئيس المهرجان، والمذيعة نرمين عامر أمينًا عامًّا للمهرجان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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