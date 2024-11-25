مشاهير العرب - إليسا توجه رسالة حب لجمهورها لهذا السبب: «حبكن السبب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:38 مساءً - أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بتحقيق أغانيها 10% من قائمة الأغاني اللبنانية لهذا العام، عبر تطبيق «أنغامي».

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X» منشورا توجه من خلاله رسالة شكر وامتنان إلى جمهورها لكونه السبب في هذا النجاح قائلة: «كلو وهم» الأغنية اللبنانية رقم 1 على أنغامي لهالعام. وحظي ضحكلي وشو كان بيمنعك وأنا مش صوتك وبتمون وأنا وبس وعبالي حبيبي وكرهني وسلملي عليه وحبك وجع ويا مرايتي وكرمالك ويا ريت وبدي دوب! شو حلوة هالمفاجأة!.

واستكملت: «حبكن عطاني 10% من قائمة الأغاني اللبنانية هالسنة. بحبكن وبحب لبنان وبحب كل حدا بيحب لبنان من أيا بلد كان».

آخر أعمال إليسا

مؤخرا طرحت إليسا، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «حظي من السما»، بالتعاون مع المطرب أحمد سعد، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت آخر أعمال إليسا، هو ألبومها الجديد الذى جاء بعنوان «أنا سكتين» والألبوم مكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة وبنسبة كبيرة هيمن صناع الأغانى المصريون على ألبوم ملكة الإحساس.