الرياضة - 10:33 - القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من أفراد المركب السياحي بنطاق البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - غرق مركب سياحي في إطار جهود القوات المسلحة في أعمال البحث والإنقاذ، كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقى بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحي ( سي ستوري ) للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو 35) كم للمشاركة في أعمال البحث عن المفقودين والناجين وذلك في ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث.

وأسفرت الجهود عن إنقاذ 28 فردا بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التي تصادف تواجدها بمنطقة الحادث.

كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل الحالات التي تستدعي رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقي المفقودين والناجين.

وأشار محافظ البحر الأحمر في تصريحات سابقة، إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة. وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وكان محافظ البحر الأحمر قد أمر برفع درجة الاستعداد القصوى للبحث عن مفقودي حادث غرق زورق سياحي شمال مدينة مرسى علم.