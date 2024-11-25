عاجل:تعطل خدمة الانترنت بصنعاء وهذه المحافظات - أخبار كلمتك

عاجل:تعطل خدمة الانترنت بصنعاء وهذه المحافظات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: انهيار الأخلاق هو السبب الرئيسي في زوال الأمم.. وهذا هو الحل - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: انهيار الأخلاق هو السبب الرئيسي في زوال الأمم.. وهذا هو الحل - أخبار كلمتك

رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف امر خطير بشان اليمنيين الذين ذهبوا للقتال بصفوف الجيش الروسي وعن حصولهم على الجنسية - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف امر خطير بشان اليمنيين الذين ذهبوا للقتال بصفوف الجيش الروسي وعن حصولهم على الجنسية - أخبار كلمتك

«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب خطوة جيدة يجب استثمارها - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب خطوة جيدة يجب استثمارها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:33 - القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من أفراد المركب السياحي بنطاق البحر الأحمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:33 - القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من أفراد المركب السياحي بنطاق البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من أفراد المركب السياحي بنطاق البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - غرق مركب سياحي في إطار جهود القوات المسلحة في أعمال البحث والإنقاذ، كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقى بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحي ( سي ستوري ) للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو 35) كم للمشاركة في أعمال البحث عن المفقودين والناجين وذلك في ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث.

وأسفرت الجهود عن إنقاذ 28 فردا بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التي تصادف تواجدها بمنطقة الحادث.

كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل الحالات التي تستدعي رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقي المفقودين والناجين.

وأشار محافظ البحر الأحمر في تصريحات سابقة، إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة. وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وكان محافظ البحر الأحمر قد أمر برفع درجة الاستعداد القصوى للبحث عن مفقودي حادث غرق زورق سياحي شمال مدينة مرسى علم.

اقرأ أيضاً
المتحدث العسكري: بدء فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب»

المتحدث العسكري: استشهاد ضابطين في سقوط هليكوبتر أثناء النشاط التدريبي للقوات الجوية

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث إحياء الذكرى 82 لمعركة العلمين

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق