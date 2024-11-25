الرياضة - 08:15 - انخفاض جديد في سعر الذهب بختام التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - سعر الذهب.. واصل سعر الذهب تراجعه في محلات الصاغة بمصر، ختام التعاملات المسائية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3665 جنيها للبيع، و 3640 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر مبيعا في محافظات وجه بحري.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4188.5 جنيه 4160 جنيها عيار 22 3839.5 جنيه 3813.25 جنيه عيار 21 3665 جنيها 3640 جنيها عيار 18 3141.5 جنيه 3120 جنيها عيار 14 2443.25 جنيها 2426.75 جنيه عيار 12 2094.25 جنيها 2080 جنيها

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 25 نوفمبر

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم في مصر نحو 4188.5 جنيه للبيع، و 4160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22: سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 3839.5 جنيه للبيع، و 3813.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3665 جنيها للبيع، و 3640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3141.5 جنيه للبيع، و 3120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي نحو 2443.25 جنيه للبيع، و 2426.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2094.25 جنيه للبيع، و 2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: سجل سعر الذهب عيار 9 ختام تعاملات اليوم في مصر عند 1570.75 جنيه للبيع، و 1560 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو مستوى 29320 جنيها للبيع، و 29120 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب: سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2632.62 دولارا للبيع، و 2632.35 دولارا للشراء.