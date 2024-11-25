مشاركة 40 شركة، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض  "وطن رقمي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:05 مساءً - انطلقت اليوم فعاليات المعرض والمؤتمر الثامن " وطن رقمي " الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات " CIT " بالتزامن مع المعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة،الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأفتتحه د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

انطلاق فعاليات المؤتمر

تفقد رئيس مجلس الورزاء، معرض وطن رقمي مع المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT "، بحضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل الصناعة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

أكد، رئيس مجلس الوزراء، على استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم والتسهيلات الممكنة لشركات القطاع الخاص، بما فى ذلك شركات تكنولوجيا المعلومات، لزيادة إنتاجها وصادراتها لسد احتياجات السوق المحلية، وتعميق وتوطين الصناعة المحليه وتطوير قدراتها التنافسية.

أوضح المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT "، لرئيس مجلس الوزراء، أن شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية، بما تمتلكه من حلول مبتكرة وكفاءات بشرية، وقادرة على تلبية متطلبات عمليات الميكنة لكافة مؤسسات الاعمال، الصناعية والحكومية، وتحقيق تقدم حقيقى ونهضة مستدامة بجانب تعزيز قدرات المؤسسات على النمو وتوسيع نطاق أعمالهم من خلال التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الأدوات والخبرات والدعم الفني اللازم للنجاح في العصر الرقمي وتطوير منتجاتها بما يساعدها على فتح أسواق خارجية ومضاعفة صادراتها اعتمادا على الابداع التكنولوجي .

أضاف تقود شركات تكنولوجيا المعلومات، المتوسطة والصغيرة، عملية التحول الرقمي والتى باتت من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين وخفض تكلفة الانتاج والحد من الفاقد فى عمليات الانتاج مع تخطيط الإنتاج بشكل فعال باستخدام تقنيات التصنيع الحديثة وهو ما بات يعرف ب " التصنيع الذكي "، فالتحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شامل يتضمن أيضا كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف ومنظومة متكاملة تمس المؤسسة وتمس طريقة وأسلوب عملها داخليا لاتاحة الخدمات بشكل أسهل وأسرع وافضل.

أكد المهندس خالد ابراهيم شكلت الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى " وطن رقمي " بمشاركة 40 شركة مصرية للتكنولوجيا، متوسطة وصغيرة، قفزة نوعية فى الشراكة والتكامل وتعزيز مفهوم التشبيك بين أعضاء غرفة " CIT " مع الشركات والمؤسسات الصناعية، من اكثر من 11 غرفة صناعية، حيث استعرضت هذه الشركات مجموعة متكاملة من الحلول التقنية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا " التصنيع الذكى " لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.

اشار رئيس غرفة " CIT " أن فعاليات مؤتمر " وطن رقمي 8 " تتضمن إطلاق 3 مبادرات جديدة أولها " رقمنة المصانع المصرية " بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا " التصنيع الذكى " لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية.

تنظيم ملتقى للتوظيف

كما سيتم تنظيم ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية " CIT Talent Connect " بالشراكة بين الغرفة واتحاد الصناعات وشركة " وظف - فرصنا "، حيث يستهدف الملتقى تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية أما المبادرة الثالثة فتتمثل فى إطلاق منصة " الكتالوج الإلكتروني " والتى تتيح للمرة الاولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التى تقدمها شركات التكنولوجيا المصرية بما يساعد فى التعريف والترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التى تم تطويرها بعقول مصرية.

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