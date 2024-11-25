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الرياضة - 09:53 - البرهان: نرفض التسوية وباب التوبة مفتوح لكن يتطلب شروطًا محددة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:53 - البرهان: نرفض التسوية وباب التوبة مفتوح لكن يتطلب شروطًا محددة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:53 - البرهان: نرفض التسوية وباب التوبة مفتوح لكن يتطلب شروطًا محددة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، رفضه القاطع لأي مفاوضات أو تسوية مع قوات الدعم السريع.

وقال البرهان، خلال مؤتمر عن قضايا المرأة في مدينة بورتسودان، عاصمة البلاد المؤقتة، إن التسوية الوحيدة التي تقترحها الحكومة هي أن تقوم قوات الدعم السريع بنزع سلاحها والتجمع في أماكن محددة، ومن ثم يتم تحديد مصيرها من قبل الشعب السوداني.

وشدد على أن الجيش سيواصل جهوده للقضاء على الميليشيا المتمردة، مهما طال الزمن، مشيرا إلى أن التقارير المتداولة بشأن التوصل إلى تسوية مع الدعم السريع غير صحيحة، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.

وأضاف البرهان، أن الحديث عن دعوة مجلس السيادة للمؤتمر التفاوضي في مدينة أركويت ليس دقيقاً، مشددًا على أن باب التوبة مفتوح، لكن التوبة تتطلب شروطًا محددة.

وذكر أن الجيش والقوات النظامية الأخرى يسعون بكل إصرار للقضاء على ميليشيا آل دقلو، في إشارة إلى قائد "قوات الدعم السريع" الفريق محمد حمدان دقلو، "حميدتي".

وفي وقت سابق، وجه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، خطابا للسودانيين، بعد تحقيق انتصار كبير وعظيم، وذلك بعدما وصل البرهان، إلى مدينة سنجة، وأعلن عن تحريرها من قوات الدعم السريع، واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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