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مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة أفضل تحالف طيران في العالم بجوائز السفر العالمية 2024 - أخبار كلمتك

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مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة أفضل تحالف طيران في العالم بجوائز السفر العالمية 2024 - أخبار كلمتك

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة أفضل تحالف طيران في العالم بجوائز السفر العالمية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - هنأت مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي التحالف بمناسبة حصوله على جائزة أفضل تحالف طيران في العالم في جوائز السفر العالمية المرموقة وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 24 نوفمبر 2024 في ماديرا البرتغالية بحضور نخبة من أبرز المهتمين بالسفر والسياحة العالمية.

وقد حصلت استراحة درجة رجال الأعمال بمطار لوس أنجلوس التابعة للتحالف بنسخة أمريكا الشمالية في يوليو 2024 على لقب «أفضل استراحة للركاب بمطار في أمريكا الشمالية» للعام الخامس على التوالي، مما يعزز مكانتها في مجال ريادة الضيافة بالمطارات.

وأعرب ثيو باناجيوتوليوس، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار عن امتنانه للفوز بهذه الجائزة، قائلا: «نحن ممتنون للغاية للفوز بلقب أفضل تحالف طيران في العالم مرة أخرى. إن هذا الإنجاز يعكس التفاني الدائم لموظفي شركات الطيران الأعضاء بـ تحالف ستار وحرصهم واهتمامهم بتقديم تجارب سفر سلسة للعملاء. كما أتوجه بخالص الشكر لعملائنا الكرام على ولائهم وثقتهم ودعمهم المستمر».

مضيفا، أن الهدف من حفل توزيع جوائز السفر العالمية في نسختها الحادية والثلاثين هو التعرف على التميز في مختلف قطاعات السفر والسياحة والضيافة، هذا ويتم تحديد الفائزين بناءً على استطلاع عالمي يشارك فيه مسؤولين مؤهلين في قطاع السفر، بالإضافة إلى المسافرين.

وهنأ جراهام إي كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية التحالف لفوزه بلقب 'أفضل تحالف طيران في العالم 2024 موضحا أن هذا الإنجاز المتميز يبرز دور المنظمة في رفع مستوى التحالفات بصناعه الطيران.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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