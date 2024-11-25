خطوات التسجيل في موقع وزارة العمل للحصول على وظيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:12 مساءً - يبحث العديد من الشباب عن فرص عمل داخل شركات القطاع الخاص وخارج مصر وخطوات التسجيل في موقع وزارة العمل للحصول على فرص العمل التى تتيحها الوزارة داخليا وخارجيا.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، خطوات التسجيل في موقع وزارة العمل للحصول على فرص العمل التى تقدمها الوزارة.

خطوات التسجيل في موقع وزارة العمل للحصول على فرصة عمل

خطوات التسجيل في موقع وزارة العمل للحصول على فرص عمل الوزارة

وتتضمن خطوات التسجيل في موقع وزارة العمل للحصول على فرص عمل الوزارة ما يلي:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل



ـ اختيار تسجيل راغبي العمل



ـ إذا كنت مسجلًا سابقًا: أدخل الرقم القومي وكلمة المرور واضغط تسجيل الدخول



ـ إذا لم تكن مسجلًا: اضغط على «تسجيل لأول مرة».

ـ ملء البيانات الشخصية مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

أدخل بيانات المؤهل الدراسي، الخبرات العملية، المهارات المكتسبة، وأي دورات تدريبية حصلت عليها.



ـ تحدد رغبتك بالعمل داخل مصر أو خارجها.



ـ إذا كنت ترغب في العمل بالخارج قم بتحديد المهنة المطلوبة



ـ الضغط علي حفظ ومتابعة



ـ احتفظ بكلمة المرور الخاصة بك لمتابعة حالتك على الموقع لاحقًا.

وتوفر وزارة العمل وظائف للمصريين داخل البلاد وخارجها وتعلن عن فرص العمل داخل مصر من خلال نشرة التوظيف الدورية.

خطوات التسجيل في موقع وزارة العمل للحصول على فرص العمل الوزارة، يأتي ذلك في إطار دور وزارة العمل في توفير فرص عمل والحد من البطالة، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل، كما تتيح التسجيل في موقع وزارة العمل؛ من أجل تسهيل الحصول على الوظائف المتاحة.

أصدرت وزارة العمل السبت الماضي، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

خطوات التسجيل في موقع وزارة العمل للحصول على فرص العمل الوزارة،وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته لشباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

فرص عمل جديدة للشباب الخريجين

اعلنت وزارة العمل عن وظائف خلال شهر نوفمبر أنها تلقت طلبات جديدة من 36 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لديها 3088 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر نوفمبر 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

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