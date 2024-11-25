مشاهير العرب - قريبا.. بهاء سلطان وأحمد سعد يعلقان على حفلهم بمهرجان «موسم الكويت الغنائي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - أعرب النجمين بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد عن سعادتهما بالمشاركة في «مهرجان موسم الكويت الغنائي»، من خلال تعاونهما في إحياء حفل غنائي ساهر ضمن الحفلات التي ينظمها المهرجان.

وعلق أحمد سعد على حفله القادم ضمن فعاليات مهرجان موسم الكويت الغنائي قائلا: «أعود إلى الكويت محملا بذكريات جميلة مع جمهور ذوّاق يمنح الفنان دافعا كبيرا ليقدم أفضل ما لديه.. المشهد الفني في الكويت دائما مختلف، وجمهوره فريد من نوعه وأتطلع للقائهم بشغف يوم الحفل».

ومن جانبه قال بهاء سلطان، : «منذ الإعلان عن الحفل، تلقيت رسائل عديدة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب أغنيات معينة والترحيب بي في الكويت.. سعيد بهذه المحبة وأعدهم بليلة مميزة نترك فيها ذكريات لا تُنسى».

موعد حفل النجمين أحمد سعد وبهاء سلطان بالكويت

وأكدت الجهة المنظمة لحفل الثنائي أحمد سعد وبهاء سلطان، في بيان صحفي أن الحفل سوف يتضمن العديد من المفاجآت قائلة: «تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، كونه أضخم ظاهرة فنية في الكويت هذا العام، مع حفل أساطير الطرب الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، وهما بهاء سلطان وأحمد سعد ويتمتع كلا الفنانين بشعبية كبيرة لدى مختلف الشرائح العمرية، ونعد الجمهور بتجربة استثنائية لا تُنسى يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت».

نفاذ تذكر حفل النجمين تامر حسني وآدم بمهرجان «موسم الكويت الغنائي»

وعلى صعيد آخر كشفت الشركة المنتجة والمنظمة لحفل النجمين تامر حسني وآدم عن نفاذ تذاكر حفلهما المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان «موسم الكويت الغنائي»، خلال الفترة المقبلة.

من المقرر أن يقام حفل الثنائي تامر حسني وآدم ضمن فعاليات مهرجان «موسم الكويت الغنائي» يوم 12 ديسمبر المقبل في الأرينا كويت.