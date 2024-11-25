مشاهير العرب - «كإنك مسكن».. بهاء سلطان يستعد لطرح أحدث ألبوماته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - بهاء سلطان.. يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح ميني ألبوم جديد بالتعاون مع شركة «روتانا»، يحمل اسم «كإنك مسكن»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «أنا من غيرك».

ويضم الألبوم الجديد لـ بهاء سلطان 3 أغنيات، وهم «حن عليا»، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية «إنت طيب»، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف، أغنية «كإنك مسكن»، وهي من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

تفاصيل أغنية «أنا من غيرك»

أغنية «أنا من غيرك» هي الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي وتقول كلماتها:

«أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها».

وأغنية «أنا من غيرك» من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي والفيديو كليب من إخراج هبة يسري.

آخر أعمال بهاء سلطان

مؤخرا طرح المطرب بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان «المزاج عناب» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

أغنية المزاج عناب، من كلمات زيزو العقرب، التركيب مصطفى توفيقي توزيع وسام عبد المنعم.

وجاءت كلمات أغنية بهاء سلطان المزاج عناب على النحو التالي: اللي سابونا ولا يلزمونا، بس تاني تاني تاني مش ها يطولولنا، احنا مالناش ايد توجعنا يعنى عدي مبنددهدتش، واللي عاوز انه يودعنا، أتأخر ليه بقي مبعدش، صريحه العبارة كنتم حالة، وبفراقكم عادي مش هحس، والحكاية مش عايزة قوالة طب حتى بص، المزاج عناب عادي من غير أحباب».