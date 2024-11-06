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أسما إبراهيم: "عرض الموسم التاسع من حبر سري خارج رمضان" - أخبار كلمتك

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أسما إبراهيم: "عرض الموسم التاسع من حبر سري خارج رمضان" - أخبار كلمتك

أسما إبراهيم: "عرض الموسم التاسع من حبر سري خارج رمضان" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً -  كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن موعد عرض الموسم التاسع من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

 

برنامج حبر سري الجزء التاسع 

 وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لكلمتك: "إن الموسم التاسع من برنامج حبري من المقرر عرضه خارج المارثون الرمضاني لعام 2025، متمنية أن الجزء التاسع ينال إعجاب المشاهدين 

وأعلنت أسما إبراهيم عن وجود فقرات جديدة في الموسم الجديد من حبر سري، والذي تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمجال الرياضي.

  من ناحية أخرى كانت قد علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم

 

نجاح حبر سري في رمضان

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ كلمتك: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح لأنه برنامج بقى ليه اسم والناس ارتبطت بيه الحمد الله".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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