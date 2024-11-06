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مؤلف روج أسود لكلمتك: لم ننتهِ من التصوير والعمل من قصص حقيقية - أخبار كلمتك

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مؤلف روج أسود لكلمتك: لم ننتهِ من التصوير والعمل من قصص حقيقية - أخبار كلمتك

مؤلف روج أسود لكلمتك: لم ننتهِ من التصوير والعمل من قصص حقيقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:08 صباحاً - أكد المؤلف أيمن سليم مؤلف مسلسل روج أسود أن أسرة العمل حتى الآن لم تنتهى من تصوير مشاهد العمل، ويتم التصوير داخل الديكورات الأساسية للعمل.

وقال في تصريحات لكلمتك: إن العمل يحمل قصصًا حقيقة للجمهور من الواقع الذي نعيش به، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مختلفًا بشكل كامل.

تفاصيل روج أسود 

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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