«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:38 مساءً - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية».

وقال التقرير الذي عُرض على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل، النصيب الأكبر من تلك المشروعات»، لافتا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما غير مسبوق، بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأضاف التقرير أنه في ضوء ذلك تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات تشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والأنفاق والموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية وتطوير منظومة النقل النهري.

وأشار التقرير إلى طفرة كبيرة وغير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل في قطاع النقل، فمنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات، تحقق التقدم والتنمية للبلاد.

وأكد التقرير أن الدولة الدولة عملت وبدعم كبير من الرئيس السيسي على تنفيذ عدة أهداف، لتطوير منظومة النقل، أبرزها:

- توفير شبكات ووسائل نقل مختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.

- المساهمة في زيادة الطرقات المأهولة بما يحقق التوازن بين النمو السكاني والمكاني.