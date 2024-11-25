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مشاهير العرب - شقيق الملحن محمد رحيم: دكتورة الصحة شكت إن الوفاة غير طبيعية و«كبرت الموضوع» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شقيق الملحن محمد رحيم: دكتورة الصحة شكت إن الوفاة غير طبيعية و«كبرت الموضوع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شقيق الملحن محمد رحيم: دكتورة الصحة شكت إن الوفاة غير طبيعية و«كبرت الموضوع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - أكد الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، أن زوجة الراحل أنوسة كوته فتحت منزلها لجميع أسرة رحيم، متابعًا: «اللي بلغني الخبر أحد العاملين مع شقيقي الساعة 1.5 صباحًا».

وأضاف شقيق «رحيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن محمد رحيم رفيق حياته، ولا يجب نقل الأخبار الكاذبة من أجل التريند.

وتابع: «أنا اللي بلغت أنوسة كوته بخبر وفاة شقيقي الملحن محمد رحيم، مفيش متوفى هيتدفن إلا بتقرير دفن رسمي من وزارة الصحة، وتم الانتقال للصحة والدكتورة طلبت دخول زوجة الراحل معها الغرفة للكشف عليه»، موضحًا أن الدكتورة شكت أن الوفاة غير طبيعية «كبرت الموضوع».

ونوه بأن كل ما قيل بشأن أسباب وفاة شقيقه الملحن الراحل محمد رحيم مجرد شائعات، مؤكدة أن الدكتورة كتبت تقريرا وتم تسليمه للمباحث، وتم استدعاء الطبيبة وتوجيه السؤال لها بأسباب كتابة هذا التقرير بوجود شبهة جنائية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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