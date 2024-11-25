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مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

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مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد دعمه لقطاع الصناعة الذي يعد قطار التنمية للاقتصاد.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة: نهدف في المنظومة الجديدة إلى تعميق المنتج المحلي وزيادة جودة المنتج وزيادة الصادرات، ونحلم إلى إيصال صادرات مصر إلى 140و145 مليار، موضحا أنهم يحاولون دعم القطاع الخاص.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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