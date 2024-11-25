مشاهير العرب - الممثلة التركية هاندا أرتشيل تحتفل بعيد ميلادها الـ31 على ضفاف النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - هاندا أرتشيل.. تصدرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، تريند محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 31 في مصر.

احتفال هاندا أرتشيل بعيد ميلادها

احتفلت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ31، رفقة حبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي، في أجواء رومانسية على ضفاف النيل خلال عطلتهما في مصر.

واحتفلت أرتشيل بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور تكشف عن احتفالها بليلتها الاستثنائية في أجواء رومانسية عبر خاصية «الاستوري» على منصة «إنستجرام».

وأوضحت الصور تخلل الإضاءة الخافتة والورود الحمراء والشموع البيضاء في مشهد ضاعف نيل القاهرة من سحره.

هاندا أرتشيل تحتفل بعيد ميلادها الـ31

عايد صابانجي حبيبته أرتشيل بمشاركة صور لها عبر خاصية القصص المصوّرة على «إنستجرام»، وظهرت أرتشيل في إحدى الصور وهي تقف أمام الأهرامات، وأرفق الصورة بتعليق: «عيد ميلاد سعيد».

هاندا أرتشيل

ولدت هاندا أرتشيل 24 نوفمبر 1993، هي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وعرفت بدور «سيلين يلماز ميرتوغلوK في المسلسل التلفزيوني بنات الشمس الذي تم بثه بين عامي 2015 و2016.

وأدت بعدها دور «حياة أوزون» في المسلسل التلفزيوني «الحب لا يفهم من الكلام» وعرض في 2016 و2017، حصلت على جائزة الفراشة الذهبية لأفضل ممثلة كوميدية، ونالت شهرتها في الوطن العربي من وراء هذا العمل، وعرفت أيضًا بدور «هازال» في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء