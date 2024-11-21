مشاهير العرب - زواج استمر 7 أشهر.. الفنانة هند السداسي تتصدر التريند بعد إعلانها تطليق زوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - تصدرت الفنانة المغربية هند السداسي، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما فاجأت المتابعين بتطليق زوجها بعد زواج استمر 7 أشهر فقط.

تفاصيل طلاق هند السداسي من زوجها

وأعلنت هند السداسي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» تطليق زوجها، من خلال رسالة قالت فيها: «يا زوجي السابق أنا طلّقتك، ولن أنتظر القضاء لكي يطلّقني منك، زوجتك السابقة».

كما وجهت هند السداسي، رسالة شديدة اللهجة لزوجها، بأنها لن تتنازل عن حقوقها المادية، مضيفة أنها تراجعت عن قرار الطلاق الاتفاقي الذي سبق أن فكرت فيه، من خلال تمزيقها الأوراق الخاصة به أمام عدسة الكاميرا، وهدّدت أيضاً بفضح ما وصفته بـ «المستور» في القريب العاجل.

أبرز المعلومات عن هند السداسي

هند السداسي، مغنية مغربية وشخصية مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدأت مشوارها الفني في الغناء منذ سنوات، وفي عام 2016 فازت بلقب ملكة جمال المغرب العربي، وهو ما زاد من شهرتها في الأوساط الفنية.

وبالرغم من أنها كانت قد أعلنت اعتزالها الغناء وتوجهها إلى مجال تصميم الأزياء المغربية التقليدية، إلا أنها عادت إلى الساحة الفنية بعد فترة من التوقف.