مشاهير العرب - فيلم «متل قصص الحب» يرفع شعار كامل العدد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - شهد فيلم «متل قصص الحب»، حضورا جماهيرا كبيرا خلال عرضه اليوم الخميس ضمن مسابقة آفاق السينما العربية المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، وذلك بحضور صناع وأبطال العمل، حيث رفع الفيلم شعار كامل العدد.

وضم فيلم «متل قصص الحب»، في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: جمانة حداد، وجورج مفرج، وبيرلا جو معلولي، والفيلم مونتاج أنيتا بيريز، ومديري تصوير جهاد سعادة، وميريام الحاج، ومحمد صيام، ومن تأليف وإخراج ميريام الحاج، وإنتاج ميريام ساسين، وكارين روسزنيفسكي، وموسيقى تصويرية مارك كودسي.

دارت أحدث الفيلم في لبنان، حيث تروي المخرجة ميريام الحاج، في شكل مذكرات، أربع سنوات من حياة أمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها، بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، وتتصاعد الأحداث وتتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء، وكيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا.

مشاركة 194 فيلمًا في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.