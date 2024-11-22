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مشاهير العرب - أحمد حلمي عن مهرجان القاهرة السينمائي: «نقل صورة مشرفة للعالم» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد حلمي عن مهرجان القاهرة السينمائي: «نقل صورة مشرفة للعالم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد حلمي عن مهرجان القاهرة السينمائي: «نقل صورة مشرفة للعالم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:57 مساءً - انطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما، ووزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي.

أحمد حلمي يكشف سبب غيابه عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن إلي السجادة الحمراء لحضور فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة وتوزيع الجوائز، وكان من بينهم الفنان أحمد حلمي، الذى خطف الأنظار فور دخوله على الريد كاربت لحفل الافتتاح أمام عدسات الكاميرات، وأعرب له عن حبه لهم وتقديره لمجهودهم في نقل فعاليات المهرجان للعالم بصورة مشرفة.

أحمد حلمي يوجه رسالة شكر للفنان حسين فهمي

وأوضح الفنان أحمد حلمي، خلال لقائه مع قناة dmc على هامش حضوره حفل الختام، أنه لم يتمكن من حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، لسفره خارج مصر، وبالتالي لم يستطع مشاهدة أي من الأفلام المشاركة، موجهًا الشكر للفنان حسين فهمي على دعمه للقضية الفلسطينية بالمهرجان وتقديم دورة مشرفة بأفلام من مختلف دول العالم تحمل جميعها رسائل إيجابية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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