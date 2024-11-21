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مشاهير العرب - «الولد أفضل من البنت».. انتصار تفاجيء الجمهور بتصريحات مثيرة للجدل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الولد أفضل من البنت».. انتصار تفاجيء الجمهور بتصريحات مثيرة للجدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الولد أفضل من البنت».. انتصار تفاجيء الجمهور بتصريحات مثيرة للجدل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - تصدرت الفنانة انتصار، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أطلقت عدة تصريحات المثيرة حول علاقتها بوالدتها وأبنائها.

انتصار

أساليب انتصار في التربية

وقالت انتصار، خلال لقائها ببرنامج «ورقة بيضا»، الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي: إنها تفضل الأبناء الذكور عن البنات، موضحةً أن ابنها هو من سيحمل اسم العائلة، بينما ابنتها سيكون اسمها لعائلة زوجها بمجرد عقد قرآنها.

وأضافت انتصار، انها تحترم وتحافظ على خصوصية حياتها بشكل كبير، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغ في مباحث الأنترنت بسبب المعاكسات، متسألة: ليه يبقا فيه فنان مشهور ويتشتم؟ أنا لما قدمت البلاغ لقيت مشاكل كثيرة وبلاغات عدة بقصص صعبة للفتيات.

وتابعت: «شخصية ذات، اعتبرها نقطة تحول في مشواري الفني، لأنني قدمت 3 أو 4 أعمار داخل المسلسل، فكل 7 حلقات كانت بعمر مختلف، لذلك فهذا المسلسل من المحطات الفارقة في حياتي الفنية».

وأشارت انتصار، إلى أن والدتها السبب فيما وصلت له اليوم، مشيرة إلى أنها لم تحضنها بشكل كافي طوال حياتها، وكانت تخشي أن تقول لها كلمة «بحبك» حتي تظل قوية في نظر نفسها، ولكنها اكتشفت بعدما كبرت أنها ما زالت تحتاج إلى حضن والدتها.

أما عن مشاركتها في مسلسل راجل وست الستات، فأوضحت انتصار: «كانت مغامرة جديدة، دخلت هذا العمل في عمر وخرجت منه في عمر ثاني، وهذا ينطبق على كل أبطال العمل، فالجميع كان متحمس للعمل، وهو من أنجح الأعمال التي قدمتها».

انتصار

آخر أعمال انتصار

وجدير بالذكر، أن آخر أعمال انتصار مشاركتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، من بطولة سلمى أبو ضيف، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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