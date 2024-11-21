مشاهير العرب - حفل أصالة في موسم الرياض يرفع شعار كامل العدد.. وهذه رسالتها | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - رفع حفل أصالة الذي يقام تحت اسم جلسات موسم الرياض شعار كامل العدد قبل ساعات من انطلاقة الحفل.

وفي هذا السياق، أعلنت الصفحة الرسمية لشركة الصوتيات روتانا، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن اكتمال عدد حفل أصالة، قائلة: «نفاد جميع تذاكر جلسة الليلة، Sold out ضمن جلسات موسم الرياض».

ومن جانبها، أعربت أصالة عبر حسابها على «إنستجرام» عن حبها لشعب الرياض، قائلة: «قلبي وروحي معلقين بالرياض وبأهل الرياض فيكم كلً القراب أخ وأخت وأحلى الأصدقاء».

وأضافت: «حضرت البرنامج بوقت كتير كتير طويل وأخذت اختياراتي، وقتها وكلً تفصيله لهي الليله عملناها متل مو لازم تكون، هدفي أسعدكم أبسطكم وتعيش وقت ماتنساه من حلاوته، بتمنّى تكون هالليله من أحلى الليالي تشفي روحنا و بالأنغام ترجع ترتبنا.. سوا حنعيش سهرة حلوة من الرياض».

آخر أعمال أصالة

وتعد آخر أعمال أصالة طرحها لأغنية بعض الأحيان عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأغنية بعض الأحيان، لـ أصالة بالتعاون مع شركة الصوتيات روتانا، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي.

وتتضمن كلمات أغنية بعض الأحيان لـ أصالة الآتي: «بعض الأحيان المفارق فيه خير، لين صار اللي تحب ما فيه خير، غلطتي داريت ودللتك كثير، وانت فسرت إهتمامي إنهزام، إعتبر نفسك من اللحظة غريب، إنتهى وقت الدلع و الاهتمام، كنت غافل يوم سميتك حبيب، إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام، يوم حبي لك ملى كل الجهات، ومعي حققت كل الأمنيات، إنت ماقّدرت مني التضحيات، لين ضيعت الهوى والإنسجام».