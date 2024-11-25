شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - شاكيرا، سجلت شاكيرا رقمًا قياسيًا جديدا، كأكثر فنان يقدم حفلات متتالية على الإطلاق في ملعب GNP Seguros في المكسيك، بواقع 7 حفلات متتالية.

وبهذا الرقم يصل مجموع الأرقام القياسية التي حققتها شاكيرا، إلي 15 رقما قياسيا.

ملعب GNP Seguros

شاكيرا وموسوعة جينس للأرقام القياسية

يذكر أن المغنية العالمية شاكيرا، مؤخرا حققت 4 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، عبر أغنيتها مع الدي جي الأرجنتيني بيزاراب -Bizarrap، Music Sessions Vol. 53، ليصل رصيد شاكيرا في الموسوعة العالمية لـ 14 رقمًا قياسيًّا.

ونجحت أغنية شاكيرا في تحقيق أربعة أرقام قياسية، تمثلت في، الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة (63 مليون)، أسرع أغنية لاتينية تصل إلى 100 مليون مشاهدة على موقع YouTube، الأغنية اللاتينية الأكثر استماعًا على Spotify في 24 ساعة، (14.93 مليون)، الأغنية اللاتينية الأكثر بثًّا على Spotify في أسبوع واحد (80.6 مليون).

أبناء ديدي يصدرون بيانًا مشتركًا بعد الإعلان عن موعد محاكمة والدهم محادثات بين استديوهات مارفل وبيلي إيليش للانضمام لعام الأبطال الخارقين

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.