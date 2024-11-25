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السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

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السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:32 مساءً -  اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وفي سياق آخر اجتمع اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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