أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:45 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة غدًا الثلاثاء.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما تنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري القاهرة الكبري، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكيت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:13

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.



وأضاف غانم لكلمتك، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلًا.

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