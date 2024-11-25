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مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - تستعد الفنانة ياسمينا العبد، لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «لام شمسية»، وهو من بطولة الفنان أحمد السعدني.

ويشارك أحمد السعدني في بطولة مسلسل لام شمسية، عدد من الفنانين أبرزهم أمينة خليل ومحمد شاهين وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ 15 حلقة.

آخر أعمال ياسمينا العبد

وانضمت الفنانة ياسمينا العبد مؤخرا، إلى فريق عمل مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثالث، وتجسد خلال أحداثه دور شيماء.

من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وذلك لتضمنه على العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، حيث دارت قصة مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يشارك في مسلسل موضوع عائلي عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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