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مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - كشفت الفنانة نيكول سابا، الصور الأولى من كواليس مسلسلها الجديد «وتقابل حبيب»، الذي تخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2025.

وظهرت نيكول سابا خلال الصور التي شاركتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تقرأ السيناريو الخاص بالعمل وأمامها قالب من الحلوى يحمل اسم المسلسل وصورها، وعلقت قائلة: «ادعولي ربنا يوفقني ويوفق كل فريق العمل والنجوم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم».

مسلسل وتقابل حبيب

تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل «وتقابل حبيب»، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز بالتعاون مع النجم كريم فهمي إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: خالد سليم، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، من المقرر أن تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

ويسجل مسلسل وتقابل حبيب، التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل «ونحب تاني ليه».

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يشار إلى أن مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، هو وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها، وتناول العمل قصة جابر الذي يسافر من الصعيد، إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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